Berner Stadtparlament beschliesst Budget – Keine Lust auf Sozialabbau Franziska Teuscher wurde geschont, Reto Nause gerupft: Der Berner Stadtrat hat das Budget 2021 verabschiedet. Das Defizit ist hoch, aber weniger hoch als erwartet. Fabian Christl

Dass zahlreiche Sparmassnahmen von Franziska Teuscher (GB) rückgängig gemacht worden sind, scheint der Sozialdirektorin die Laune nicht verdorben zu haben. Foto: Franziska Rothenbühler

Am Ende zeigte sich das Berner Stadtparlament am Donnerstagabend bereit, den gemeinderätlichen Sparvorgaben zu entsprechen. Beinahe zumindest. Statt 20 Millionen Franken werden nun in den fünf Direktionen 19,82 Millionen Franken eingespart.