Abgespeckte Meisterfeier – Keine Freinacht, falls YB am Sonntag Meister wird Sollten sich die Berner Young Boys am Sonntag frühzeitig den Meistertitel sichern, dürfte dies gefeiert werden – ohne Freinacht und mit «Eigenverantwortung». Noah Fend

Auch, wenn sich YB am Sonntag den dritten Meistertitel in Serie sichern sollte: Umzüge und grosse Feiern wie letztes Jahr sind heuer nicht möglich. Foto: Christian Pfander

Im Feiern von Fussball-Meistertiteln erhalten Bernerinnen und Berner langsam Übung. Doch wie geht Meisterfeier während der Corona-Pandemie? Spätestens jetzt müssen sich die Stadt, der Club und die Fans diese Frage stellen. Denn: Am Sonntag könnten sich die Berner Young Boys vorzeitig den dritten Meistertitel in Serie sichern – wenn denn der FC St. Gallen gegen den FC Zürich nicht gewinnt und YB am Sonntag im Wankdorf den FC Luzern schlägt.

Trotz vielen Eventualitäten und obschon die Berner den vorzeitigen Titel noch nicht ganz in ihren eigenen Füssen haben, hat sich der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) am Freitagmorgen zu den möglichen Festivitäten am Sonntag geäussert.

Feiern ja, Freinacht nein

Nach wie vor gilt die coronabedingte Begrenzung der Zuschauerzahl im Stadion. Auch am Sonntag dürfen nur 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel im Wankdorf mitverfolgen. Weil das Virus aber natürlich nicht vor den Stadionpforten halt macht, stellt Nause am Freitagmorgen in einer Mitteilung klar: «Die Stadt Bern sieht davon ab, eine generelle Freinacht zu bewilligen, sollte YB vorzeitig Meister werden.»

Trotzdem, so Nause weiter, gebe es am Sonntag Möglichkeiten, in der Stadt das Spiel zu verfolgen und einen allfälligen Titel «im kleinen Rahmen» zu feiern. So hätten alle Restaurationsbetriebe die einmalige Möglichkeit, ihre Betriebe bis nachts um 03:30 Uhr geöffnet zu halten. Eine solche Überzeitbewilligung können sie für ein frei wählbares Datum einholen und im Falle des vorzeitigen Titelgewinns am Sonntag einziehen.

Weil nun schon seit der Wiederaufnahme der Fussball-Meisterschaft die Besucherzahlen im Stadion begrenzt sind, dürfen die Berner Gastgewerbebetriebe die YB-Spiele bereits seit einigen Wochen live übertragen. Dies gilt auch am Sonntag. «Dabei müssen sie aber ebenfalls darum besorgt sein, dass die geltenden Vorgaben des Bundes und des Kantons Bern einhalten werden», schreibt Nause.

Damit eine coronagerechte Meisterfeier gelingen kann, «zählt die Stadt Bern auf die Solidarität und das Verantwortungsbewusstsein der Fans», so die Berner Sicherheitsdirektion. Es sei deshalb wichtig, dass die Feierlichkeiten in einem kleineren Rahmen stattfinden und «die Fangruppen auf eine grössere Ansammlung verzichten».