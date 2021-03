Technische Störung – Keine Billettkäufe bei SBB möglich Die SBB hat mit einer Grossstörung der IT-Systeme zu kämpfen. Tickets lassen sich derzeit auf keinem der vielen Verkaufskanäle beziehen. UPDATE FOLGT

Hopple: Was die Störung ausgelöst hat, ist derzeit noch unbekannt. Screenshot SBB-App

Wegen einer Grossstörung des IT-Systems können bei der SBB seit 17.15 Uhr keine Billette mehr gekauft werden. Betroffen sind neben der Webseite und der App auch Automaten und die Software am Schalter. Das bestätigten die SBB am Montag auf Anfrage. «Wer ein Ticket lösen will und nicht kann, soll aktuell ohne Fahrschein einsteigen und sich aktiv beim Zugpersonal melden», sagte Mediensprecher Raffael Hirt gegenüber 20 Minuten.

SDA