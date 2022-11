«Meine future boyfriends müssen nicht nur bei der Zürcher Stadtpolizei arbeiten, witzig sein und ihre inneren Kinder geheilt haben, sondern bisseguet auch keine von mir wollen.» Foto: Stadtpolizei Zürich

Nach zwei anstrengenden und toxischen Beziehungen, einem Jahr Therapie und wirklich sehr vielen Folgen «Beziehungskosmos» bin ich von der Kreisliga in die Champions League aufgestiegen, was future husbands aussuchen angeht. Aus 14 km gegen den Wind erkenne ich Red Flags bei potenziellen Partnern, ich registriere es am Gang, an der Frisur, an der Art, wie sie «Hallo» sagen!