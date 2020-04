Mangel an Testmaterial – Kein Zutritt für Fussgänger Das Drive-in-Testzentrum auf dem BEA-Areal boomt. Doch ab wann auch Fussgänger vom Angebot profitieren können, ist unklar. Martin Erdmann

Das Testzentrum im Berner Wankdorf ist zurzeit nur für Autofahrer offen. Foto: Keystone

507 Personen haben sich seit der Eröffnung am letzten Donnerstag auf dem BEA-Areal auf das Coronavirus testen lassen. Das teilt die kantonale Gesundheitsdirektion auf Anfrage mit. Das Bedürfnis sei gross, sagt Sprecher Gundekar Giebel. Er geht davon aus, dass die Nachfrage noch längere Zeit auf diesem Niveau bleiben wird. Momentan liege das tägliche Kontingent bei 500 Tests.

Zurzeit sind diese Test, die auch ohne ärtzliche Zuweisung erhältlich sind, aber bloss Autofahrenden vorbehalten. Bei der Eröffnung wurde in Aussicht gestellt, das Angebot auf Fussgänger auszuweiten. Wann das geschehen wird, war beim Kanton nicht in Erfahrung zu bringen. «Die Eröffnung des Walk-in kann erst in Betracht gezogen werden, wenn genügend Testmaterial in die Schweiz geliefert worden ist», sagt Giebel.

Für das Material ist das Schweizerische Rote Kreuz zuständig, das das Zentrum mitbetreibt. Laut diesem reichen die Tests aus, um den Betrieb mehrere Wochen sicherzustellen. Über weitere Materiallieferungen werde später informiert.