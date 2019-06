Nächstens wird der Gastgeber zur Musik der Hausband auf die Bühne treten. Er wird eine Runde drehen und die Zuschauer in der ersten Reihe abklatschen, so wie er es jeden Abend macht, seit bald vier Jahren. Es ist der Auftakt zur «Late Show with Stephen Colbert», der Late-Night-Show der USA mit der besten Quote, Aufzeichnung um 17.30 Uhr, Ausstrahlung um 23.35 Uhr, Montag bis Freitag – ein Fixpunkt im Leben von Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern.

Aber eben: Davor beantwortet der Comedian Fragen aus dem Publikum und macht dabei Politik. Mit der Amerikanern eigenen Eselsgeduld sind sie stundenlang Schlange gestanden, um ihn zu sehen. Zuerst draussen auf dem Broadway. Dann drinnen, im Bauch jenes Theaters, in dem die Beatles ihren ersten Auftritt in den USA hatten. Nun sitzen sie in roten Polsterstühlen und blicken auf die Bühne. So what’s on your mind?, fragt Stephen Colbert.

Late-Night-Satiriker sehen sich als Teil der resistance, des Widerstands gegen Trump.

Die Arme schnellen nach oben, Colbert zeigt auf einen Mann Mitte vierzig. Wird Trump eine zweite Amtszeit erhalten?, fragt dieser. I don’t know, sagt Colbert. Stattdessen redet er über die ermutigenden Zwischenwahlen vom letzten Herbst, redet davon, dass ein Machtwechsel möglich sei, wenn nur genügend Amerikaner wählen gingen. Jeder, der im Saal sitzt, jeder, der Colberts Sendung kennt, weiss, was der Mann mit der gerahmten Brille und dem Seitenscheitel hofft: dass Donald Trump 2020 nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein wird. Damit sich diese Hoffnung erfüllt, tut Colbert jeden Abend ziemlich viel.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren sind Late-Night-Satiriker wie Stephen Colbert, Trevor Noah, Seth Meyers und John Oliver zu Wortführern gegen den US-Präsidenten geworden. Zu Trostspendern für jene Hälfte des Landes, die Trump und das, wofür er steht, zutiefst ablehnen. Zum Teil der resistance, des Widerstands gegen den Präsidenten. Im linksliberalen Milieu werden sie dafür bejubelt. Aber sind sie wirklich die unerschrockenen Regierungskritiker, als die sie von ihren Fans gesehen werden? Was für eine Rolle spielen sie in der öffentlichen Debatte? Schaden sie vielleicht sogar?

Fast jeder Monolog, mit dem Colbert seine Sendung beginnt, dreht sich um den Präsidenten. Er kommentiert eingespielte Auftritte Trumps und reisst dabei die Augenbrauen hoch (der Gesichtsausdruck hat ihm ein eigenes Emoji eingebracht). Er liest Trump-Tweets in nervtötender Trump-Stimme vor. Er kommentiert den neuesten Irrsinn des Präsidenten mit Flüchen, die seinen Sender CBS zur ständigen Zensur nötigen: F … – piep! Bullsh … – piep! Motherf … – piep, piep, piep!

Nichts und niemand bringt so gute Quoten wie der Präsident.

Colbert ist nicht der Einzige. Mehr als ein halbes Dutzend Komiker gehen inzwischen abendlich auf Sendung, dazu kommen jene, die eine wöchentliche Show haben. Es gibt Phasen, da machen alle die gleichen Sprüche, die gleichen Sticheleien, die gleichen Scherze. F … – piep!

Die Comedians liefern sich einen Wettkampf, und nichts und niemand bringt dabei so gute Quoten wie der Präsident. «Man hat den Eindruck, Trump sitze in jeder Themensitzung als Stichwortgeber mit dabei», sagt der Kulturjournalist Giovanni Russonello. Er schrieb bis vor kurzem eine tägliche Kolumne in der «New York Times», in der er die Late-Night-Sendungen vom Vorabend besprach. Was er dabei sah, fasst er so zusammen: «Es ist eine einzige Besessenheit.»

Trump, Trump, Trump

Seit Trump im Weissen Haus sitzt, hat sich der News-Zyklus in den USA bis ins Unerträgliche beschleunigt. Hysterie am Fernsehen, wo sich die Kommentatoren in den Studios der Kabelsender anschreien. Hysterie auf Twitter, wo Journalisten und Spindoctors sich mit ihren Instant-Analysen überbieten. Hysterie auf den Onlineportalen, wo zu jeder Tages- und Nachtzeit die Pushnachrichtungen aufploppen. Trump, Trump, Trump.

Wenn sich die Amerikaner dann abends dem Late-Night-Host ihres Vertrauens zuwenden, damit er ihnen eine Übersicht über das Chaos des Tages vermittelt, dominiert fast unausweichlich der Präsident – auch weil es die Zuschauer so erwarten, wie Russonello sagt. «Niemand denkt: Ich lasse mir jetzt mal erklären, was gerade in Sri Lanka passiert ist oder was mein Bundesstaat mit der Krankenversicherung vorhat. Die Leute denken: Lasst uns schauen, was der Motherfucker heute wieder getan hat.»