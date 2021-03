Stromausfall am Sonntagmittag – Kein Strom in Hinterkappelen und Wohlen Am Sonntagmittag konnte in Wohlen und Hinterkappelen nicht gekocht werden.

In Wohlen und Hinterkappelen floss am Sonntagmittag kein Strom durch solche Kabel. (Archivbild) Foto: Keystone/Martin Ruetschi

In Teilen Wohlens und der Ortschaft Hinterkappelen (Gemeinde Wohlen) ist am Sonntag kurz vor Mittag der Strom ausgefallen. Die Stromversorgerin BKW teilte auf Twitter mit, sie arbeite «mit Hochdruck» an der Wiederherstellung der Stromversorgung.

Wie der Internetseite der BKW zu entnehmen war, waren die in Wohlen betroffenen Gebiete relativ rasch wieder am Netz. In Hinterkappelen dauerte es etwas länger. Zur Ursache des Stromausfalls machte die BKW auf Twitter keine Angaben.

SDA/jo