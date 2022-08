«Diesen Sommer war ich zum ersten Mal beunruhigt, angespannt»: Matthias Huss unterwegs in der Ostschweiz.

Herr Huss, diese Woche haben Sie auf Twitter den «perfekten Sturm» für die Alpengletscher vermeldet. Was spielt sich da gerade ab in den Bergen?

Wir haben Schmelzraten, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Sogenannte Extremjahre gab es in jüngster Vergangenheit immer wieder. Aber jetzt sieht man: Es geht noch viel, viel schlimmer. Diesen Sommer war ich zum ersten Mal beunruhigt, angespannt. Was aktuell passiert, habe ich so noch nie gesehen.