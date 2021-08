Endspurt bei der Impfkampagne – Kein Run, aber steigende Nachfrage Wenn die Berner Impfzentren Ende Monat schliessen, geht die Kampagne in den Spitälern weiter. Derzeit ist auch der Impf-Truck als niederschwelliges Angebot unterwegs. Markus Dütschler

Der gelbe Impf-Truck ist derzeit in Randgebieten des Kantons unterwegs. Dort können sich Personen spontan impfen lassen. Foto: Beat Mathys

Die Ferien sind vorbei. Die Menschen arbeiten wieder, und die Kinder gehen zur Schule. Findet jetzt beim Impfen nochmals ein Spurt statt, um die noch zu niedrige Quote anzuheben? Werden auch Menschen in Migrantenmilieus erreicht, die kaum Deutsch verstehen? Wie lauten die aktuellen Impfzahlen im Kanton Bern? Wie viele Patienten mit Covid-19-Erkrankung liegen auf Intensivstationen? Die wichtigsten Antworten zur aktuellen Situation im Kanton Bern. Der «Bund» hat die Fragen der Gesundheitsdirektion des Kantons Bern gestellt. Deren Sprecher Gundekar Giebel hat sie am Montag schriftlich beantwortet.