Architekturkolumne Baustelle – Kein kindgemässer Kindergarten? Das mehrstöckige Stapeln von Kindergärten ist in der Stadt Bern neu. Ein Tabubruch? Tatsache ist: Eine über Jahrzehnte pädagogisch begründete Bautradition wird aufgegeben – und das ohne Diskussionen und Debatten. Dieter Schnell

Der Dreifachkindergarten mit Tagesschule in der hinteren Länggasse wird demnächst eröffnet. Foto: zvg

In der Länggasse wird demnächst ein dreistöckiger Dreifachkindergarten mit Tagesschule eröffnet. Eine vierstöckige Sechsfachbasisstufe steht neben dem Schulhaus Pestalozzi seit Sommer 2019 in Gebrauch.Das Stapeln von Kindergärten ist in der Stadt Bern neu. Das erste als Kindergarten geplante Berner Gebäude stand 1928 an der Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit ( Saffa) vor dem Studerstein in einem Park im Norden der Stadt Bern. Der Holzpavillon war im Auftrag des Kindergärtnerinnenverbands vom Thuner Architekten Arnold Itten entworfen worden. Nach der Ausstellung rückgebaut und 1930 an die Stadt verkauft, steht er heute an der Neufeldstrasse 8 und erfüllt noch immer seinen Zweck.