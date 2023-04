Medienmogul trennt sich von Freundin – Kein Honeymoon mit 92 Jahren: Murdoch sagt fünfte Hochzeit ab Der konservative Milliardär will Ann Lesley Smith nun doch nicht heiraten. Angeblich aus religiösen Gründen.

Kurzfristige Kehrtwende: Rupert Murdoch sieht von seinen Heiratsplänen ab. Foto: Getty Images via AFP

Der konservative Medienmogul Rupert Murdoch hat seine erst vor einem Monat bekannt gegebenen Hochzeitspläne mit der 66-jährigen Ann Lesley Smith kurzfristig gestoppt. Die Verlobung sei geplatzt, weil Murdoch die religiösen Ansichten der evangelikalen Christin Smith störten, berichtete das Magazin «Vanity Fair» unter Berufung auf Murdochs Umfeld. Für den Multimilliardär wäre es die fünfte Ehe gewesen.

Murdoch hatte am St. Patrick’s Day um die Hand von Smith angehalten und die Pläne kurz darauf öffentlich gemacht. Damals sagte er der zu seinem Medienimperium gehörenden «New York Post», dass er Smith heirate und sie beide «die zweite Hälfte unseres Lebens zusammen verbringen» würden. «Ich war sehr nervös. Ich hatte grosse Angst davor, mich erneut zu verlieben – aber ich wusste, dass es mein letztes Mal wird. Das sollte es jedenfalls sein. Ich bin glücklich», sagte Murdoch damals.

Sie arbeitete als Polizei-Geistliche

Die Hochzeitsfeier sollte im Sommer stattfinden – ein Jahr nach Murdochs Scheidung von seiner vierten Frau, dem Ex-Model Jerry Hall. Laut «New York Post» hatte der umstrittene Medienunternehmer Smith im September bei einer Veranstaltung auf seinem Weingut Moraga in Kalifornien kennen gelernt.

Smith war früher Zahnpflegerin, wandte sich dann aber dem Glauben zu. Die evangelikale Christin arbeitete in San Francisco als Polizei-Geistliche und wurde später Radiomoderatorin mit konservativen Botschaften.

Der in Australien geborene Murdoch, seit 1985 US-Staatsbürger, ist einer der mächtigsten Medienunternehmer der Welt. Ihm gehören unter anderem der konservative Nachrichtensender Fox News und die Zeitung «Wall Street Journal» in den USA und in Grossbritannien das Boulevardblatt «Sun» und die Zeitung «The Times». Das US-Magazin «Forbes» schätzt den Wert von Murdochs Medienimperium News Corp auf mehr als 20 Milliarden Dollar (18,3 Milliarden Euro).

Murdochs erste Frau wurde 1956 die australische Stewardess Patricia Booker. Die Ehe ging 1967 in die Brüche. Danach war Murdoch mehr als 30 Jahre lang mit der Zeitungsreporterin Anna Torv verheiratet. 1999 liessen sich die beiden scheiden. Murdochs dritte Ehe mit Wendi Deng endete 2013. Im März 2016 heiratete er schliesslich Ex-Model Jerry Hall, die frühere Partnerin von Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger. Murdoch hat insgesamt sechs Kinder.

AFP

