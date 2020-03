Unterbruch wegen Bauarbeiten – Kein Händewaschen in der Postgasse In Teilen der Postgasse wurde am Donnerstag trotz Corona-Notstand das Wasser abgedreht. Die Anwohner wurden darüber ungenügend informiert, kritisieren die Vereinigten Altstadtleiste. Bernhard Ott

Mitten in der Corona-Krise mussten die Bewohner der Postgasse am Donnerstagmorgen auf die Wasserzufuhr verzichten. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Bewohner von über zwanzig Häusern an der Post- und Gerechtigkeitsgasse in der Berner Altstadt versuchten am Donnerstagvormittag vergeblich, ihre Hände zu waschen. Grund war ein «Unterbruch der Wasserabgabe», wie es auf einem Flugblatt heisst, das Mitarbeitende Energie Wasser Bern (EWB) an den Haustüren angebracht haben.