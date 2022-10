Neues aus dem Berner Underground – Kein Bock auf musikalisches Mittelmass Beat-Man sieht in ihm einen musikalischen Seelenverwandten: Der 18-jährige Milan Slick mischt die Musikszene auf und schützt sich vor gut gemeinten Ratschlägen. Sarah Sartorius

Auch die Pose stimmt: Milan Slick im Studio/Bandraum von Tom Etter und Hank Shizzoe. Foto: Christian Pfander

«Keep on Rock ’n’ Rollin’», diese Aufforderung ist unter dem ersten Autogramm zu lesen, das sich der damals zehnjährige Milan Wälti nach einem Konzert auf der Münsterplattform ergatterte. Es stammt von der Berner Blues-Trash-Legende Reverend Beat-Man. Milan besitzt es noch immer.



Heute geht der 18-Jährige mit seinem einstigen Idol auf Tournee. Wie es dazu kam?



In Beat-Mans Plattenladen Voodoo Rhythm Hardware Store an der Münstergasse war der Musikbesessene Stammgast. Auf Initiative des jungen Musikers jammten die beiden zusammen im Laden, bald darauf fragte Beat-Man Milan für ein Projekt an: Die Live-Vertonung des iranischen Horrorfilms «A Girl Walks Home Alone at Night». Ihm fehlte noch jemand, der Analog-Synthesizer spielte. Geboren war das «Synth-Punk-Duo». Beat-Man gab ihm auch seinen Künstlernamen: Milan Slick.



Das war vor zwei Jahren. Mittlerweile gibt es in den sozialen Medien kaum ein Foto des Berner Musikoriginals, auf dem nicht auch der junge Mann im existenzialistischen Look zu sehen ist: immer in Schwarz gekleidet, perfekt frisiert, cooler Gesichtsausdruck.