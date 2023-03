Futsal Minerva – Dieser Berner Sportclub ist dominanter als YB Futsal Minerva ist das Mass aller Dinge in der Schweizer Futsal-Szene. Nach dem Cupsieg im Januar sind die Berner auf dem Weg zum nächsten Schweizer-Meister-Titel. Yannis Lüthi

Unbezwingbar? Die Berner feiern einen ihrer vielen Treffer. Foto: Manuel Lopez

Drei Jahre und vier Monate: So lange wartet die nationale Konkurrenz darauf, die erste Herrenmannschaft von Futsal Minerva besiegen zu können. Die Berner sind das Mass aller Dinge in der Schweizer Futsal-Szene. Im Januar haben sie den erstmals ausgetragenen Schweizer Cup gewonnen. Und auch in der Meisterschaft läuft wieder alles nach ihrem Gusto. Das Playoff-Viertelfinal-Spiel gewannen sie gegen Mobulu Futsal Uni Bern letzten Samstag auswärts mit 7:1.