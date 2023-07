Brünigschwinget – Kein Berner Erfolg – und doch trägt der Sieger eine Berner Tracht Mit Samuel Giger gewinnt ein Nordostschweizer Gast das Bergfest. Die Berner holen immerhin die meisten Kränze, die Innerschweizer beklagen den Ausfall des Schwingerkönigs. Philipp Rindlisbacher

Grosser Erfolg: Samuel Giger gewinnt erstmals den Brünigschwinget. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Der Sieger: Ein «halber» Einheimischer

Wie er doch dominiert hat in den vergangenen Saisons. 26 Feste gewann Samuel Giger in den letzten sechs Jahren, an den Eidgenössischen 2019 und 2022 scheiterte er aber jeweils auf unerklärliche Art und Weise. Zweifel über seine mentale Robustheit kamen auf, und weil heuer auch der Körper über Wochen hinweg streikte und der 25-Jährige diverse Feste verpasste, generierte er für einmal weniger dicke Schlagzeilen.