Berner Reaktionen zu Bundesratsentscheid – Kein Aufstand gegen Terrassen-Politik des Bundesrates Die Berner Kantonsregierung hat weitgehend Verständnis für die Corona-Massnahmen des Bundes – wie auch die meisten Beizer. Naomi Jones , Christian Zellweger

Der Pyri-Wirt David Steinmann wäre bereit gewesen, doch sitzen ist auf der Terrasse weiterhin nicht erlaubt. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Kantone hätten die Corona-Massnahmen gern stärker gelockert, als das der Bundesrat am Freitag entschieden hat. Auch der Kanton Bern war in der Vernehmlassung für weitere Öffnungsschritte. Dies schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung vom Freitag. Kritik am Bundesrat mag die Regierung aber nicht üben: Man zeige «angesichts der unsicheren epidemiologischen Entwicklung Verständnis für das Zuwarten».

Dass immerhin die Obergrenze für private Treffen von fünf auf zehn Personen angehoben wurde, erachte die Regierung als «wichtiges Zeichen für die Schweizer Bevölkerung», so der Regierungsrat weiter – dies auch mit Blick auf die Ostertage und die noch kühle Witterung.

Die bernische Covid-Verordnung bleibe damit unverändert gültig. Es gibt im Kanton Bern also keine weiteren Änderungen der Massnahmen. Härtefallgesuche würden weiterhin zeitnah behandelt, so der Regierungsrat.

Konzepte vorbereitet

Weiterhin keine Treffen möglich sind in den Restaurants – auch nicht auf den Terrassen. Er wolle die Massnahmen nicht beurteilen, das sei Sache der Experten, sagt Tobias Burkhalter, Präsident von Gastro Stadt Bern, zum Bundesratsentscheid. Kein Verständnis habe er aber dafür, dass der Bund nun auf die Impfquote verweise und Bund und Kantone bei den Impfungen nicht vorwärtskämen. «Die Gastrobranche hat alle verlangten Massnahmen immer umgesetzt. Aber der Bund erfüllt seine Aufgabe nicht», so Burkhalter.

Auch andere Beizer bedauern, dass sie nicht öffnen dürfen. David Steinmann vom Restaurant Pyri etwa hätte die kleine Terrasse vor dem Lokal am Kornhausplatz gern aufgemacht. «Die Leute warten darauf, sich mit ihrem Bier wieder einmal an einen Tisch zu setzen», sagt er. Das Café des Pyrénées, wie es mit vollem Namen heisst, lebt von einem treuen Stammpublikum, das sich sein Getränk nun durchs Fenster reichen lässt und stehend auf dem Kornhausplatz trinkt.

Steinmann stand schon am Donnerstag in den Startlöchern. Er bereitete das Restaurant vor, damit er die Terrasse hätte öffnen können, hätte der Bundesrat dies erlaubt. Nun muss er noch länger warten. «Immerhin habe ich jetzt die Arbeit schon gemacht», sagt Steinmann.

Auch Lukas Uehlinger, Inhaber des Entrecôte Fédéral, hätte die Terrasse an der Front gern geöffnet. Mit seinem Team hat er dafür sogar ein neues Gastrokonzept entworfen: warme Sandwichs statt Haute Cuisine wie in guten Zeiten.

Wetterabhängige Gartenbeiz

Etliche Berner Gastronomen und Gastronominnen reagierten im Vorfeld aber verhalten auf die Ankündigung, dass die Terrassen vielleicht wieder öffnen dürfen würden. «Wir schauen, was geschieht», sagte etwa Nicole Hässler vom Ringgenberg, direkt neben dem Pyri gelegen. Und Stefan Rupprecht, der in der Dampfzentrale wirtet, hatte bereits am Donnerstag gesagt: «Es ist besser, wenn wir jetzt noch etwas warten, als dass wir in einem Monat schon wieder schliessen müssen.» Dabei verwies er auf die erneuten Lockdowns im nahen Ausland.

Einige hätten ihre Terrasse zwar gern geöffnet, aber nicht sofort. Etwa Beat Mettler vom Rosengarten oder Thomas Niffenegger vom Restaurant Marzilibrücke, denn Gartenbeizen sind stark vom Wetter abhängig. Für sie lohnt es sich nicht, den vollen Betrieb aufzunehmen, wenn es zu kalt ist, um gemütlich draussen zu sitzen. Niffenegger hofft nun, dass zu Ostern ein paar schöne Tage kommen. Er möchte dann einen Picknick-Brunch anbieten – mit gefülltem Korb und Decke. Damit könnten sich die Gäste ein hübsches Plätzchen im Park oder an der Aare suchen.