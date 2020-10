Der HC Davos will die rote Laterne abgeben

Mit Abstand am wenigsten Partien, nämlich vier an der Zahl, hat bisher der HC Davos absolviert. Dies ist zum einen auf den laufenden Umbau des eigenen Stadions, zum anderen auf die Spiel-Verschiebungen wegen Corona zurückzuführen. So haben die Bündner bspw. im Vergleich zu den Lions sechs (!) Spiele weniger auf dem Konto. Wenig überraschend liegen die Davoser deshalb auf dem letzten Tabellenrang.

Allerdings könnten die Davoser die rote Laterne mit einem Sieg heute Abend an die Tigers abgeben. Zuletzt verlor der HCD gegen Lugano 3:4 nach Verlängerung.