Offene Rechnung

Der FCZ hat mit Servette noch eine Rechnung offen aus der letzten Saison. Alle vier Direktbegegnungen haben die Zürcher verloren. Heute Abend will es das Team von Trainer André Breitenreiter besser machen und einen Sieg einfahren. Es wäre der erste Vollerfolg nach zwei sieglosen Partien zuletzt in der Meisterschaft. Gegen YB verloren die Zürcher erstmals in der Spielzeit 2021/22, zuvor gab es gegen St. Gallen ein Unentschieden.

Die Tabellenführung haben die Zürcher trotz den zwei sieglosen Spielen verteidigt, da die Konkurrenz patzte. Servette ist wie der FCZ gut in die neue Saison gestartet. Die Genfer liegen mit drei Punkten Rückstand auf Zürich auf dem 3. Rang.