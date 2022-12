Wärmeverbund kommt zustande – Kehrsatz macht mit der BKW allein weiter Trotz des Rückziehers der Burgergemeinde Bern hält die Gemeinde Kehrsatz am Wärmeverbund Selhofen fest. Johannes Reichen

Blick über Kehrsatz: Die Gemeindeversammlung stimmt einem Wärmeverbund zu. Foto: Christian Pfander

Die Pläne für einen Wärmeverbund in Kehrsatz sind bereits mehrere Jahre alt. Nun werden sie endlich realisiert. Die Gemeindeversammlung von Kehrsatz stimmte am Montagabend dafür, dass sich die Gemeinde an einer Aktiengesellschaft beteiligt, der auch die BKW AEK Contracting angehört, eine Tochterfirma der BKW.