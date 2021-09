Ferienbeginn – Kaum Kinder in Quarantäne Für viele Eltern gleicht die Zeit vor den Ferien einer Zitterpartie. Doch neuste Zahlen zeigen: Für Quarantäne-Angst gibt es derzeit wenig Gründe. Andres Marti

Endlich Ferien: Turnendes Schulkind in der Bretagne (Trévignon). Foto: Keystone

Pech: Die Corona-Infektion der älteren Tochter bringt die Ferienpläne von Familie Z. durcheinander. «Wir wissen gerade gar nicht, wie es nun weitergeht», so die Mutter, eine Lehrerin aus dem Kanton Bern. Dabei sei die 17-jährige Tochter vor Ferienbeginn «extra vorsichtig» gewesen und habe auch auf den Ausgang verzichtet. Sie wollte am Sonntag mit dem Freund nach Spanien, die jüngere Schwester mit einer befreundeten Familie nach Südfrankreich. Die Eltern selbst buchten eine Unterkunft an der Atlantikküste, die nun storniert werden muss: «Wir müssen jetzt zuerst einmal schauen, wie es unseren Töchtern geht», sagt die Mutter. Der Frust über die abgesagten Ferien ist gross: «Es gab Tränen.»