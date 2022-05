Der erste Bundesratstermin am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos brachte konkrete Ergebnisse: Noch bevor das WEF offiziell eröffnet wurde, vereinbarten Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Bundesrat Guy Parmelin am Sonntagabend mit dem deutschen Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck, dass die Schweiz und Deutschland ein Solidaritätsabkommen aushandeln. Das Ziel: Im Fall einer Gasmangellage wollen sich beide Länder gegenseitig unterstützen. «Die Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein, wenn es zu Lieferausfällen kommen sollte», sagte Habeck vor den Medien.

Eine kurzfristige Mangellage könnte entstehen, wenn die EU ein Embargo gegen Russland verhängen würde. Deutschland hat bereits ein Abkommen mit Dänemark abgeschlossen und strebt ein weiteres mit Italien an. Auch hier spielt die Schweiz eine Rolle: Durch die Schweiz führt eine Transitgasleitung, welche die beiden Märkte verbindet. Vergangene Woche hat Deutschland nun die rechtliche Grundlage geschaffen, auch mit Nachbarstaaten, die nicht EU-Mitglied sind, Solidaritätsabkommen abschliessen zu können. Sommarugas Departement hatte sich dafür starkgemacht.

Die Details müssen noch ausgehandelt werden. Dazu gehören auch Massnahmen, die jeder Staat im Krisenfall ergreifen muss: ein Plan, wie im Notfall der Verbrauch gedrosselt würde und welche Branchen den Verbrauch einstellen müssten. Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung ist zurzeit dabei, ein Konzept zu erstellen. Bereits beschlossen wurden sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz Massnahmen, um Gasreserven zu schaffen. Zur Sprache kam auch die Stromversorgung. Sommaruga betonte, dass die Schweiz mit ihren Pumpspeicherwerken für die Netzstabilität in Europa eine wichtige Rolle spielen könne.

Munitionslieferung: Schweiz soll Haltung überdenken

Über den Austausch zu Gas und Strom sowie die erzielte Einigung zeigten sich beide Seiten erfreut. Differenzen gab es dagegen bei den anderen Themen, die erörtert wurden: Die Beziehungen der Schweiz zur EU sowie Munitionslieferungen an die Ukraine.

Deutschland möchte in der Schweiz hergestellte Panzermunition an die Ukraine liefern – und hat die Schweiz gebeten, ihre ablehnende Haltung zu überdenken. Demnächst dürfte ein offizielles Gesuch eintreffen. Der Bundesrat werde sich damit befassen, sagte Bundesrat Guy Parmelin. Doch er habe Habeck auf das Neutralitätsrecht und die gesetzlichen Regeln zum Waffenexport hingewiesen.

Habeck zeigte sich davon wenig beeindruckt. Auch in Deutschland habe es vor dem Ukraine-Krieg die Haltung gegeben, keine Kriegswaffen in Kriegsgebiete zu liefern, stellte er fest. Diese Haltung habe sich aber geändert. Ein Gesetz, das nicht zwischen Angreifern und Angegriffenen unterscheide, sei ein Gesetz, «das die Wirklichkeit nicht einfängt», sagte Habeck. «Wir alle lernen in dieser Phase, dass wir unsere eigene Haltung noch einmal an der Wirklichkeit messen müssen.»