Konfrontation mit China – Kaum in Taipeh gelandet, erschien die Pelosi-Erklärung in der «Washington Post» Die Demokratin Nancy Pelosi erklärt in der US-Zeitung ihren Besuch in Taiwan mit klaren Worten – und verärgert damit auch Joe Biden. Die US-Regierung versucht sich an Schadensbegrenzung. Christian Zaschke aus New York

Sprach deutliche Worte in ihrem Artikel: die Nummer drei in der US-Politik, die demokratische Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, bei ihrer Ankunft in Taipeh. Foto: AFP

Sollten noch irgendwelche Zweifel daran bestanden haben, dass Nancy Pelosis Besuch in Taiwan von langer Hand geplant war, so hatten sich diese am Dienstag erübrigt. Ihr Flugzeug hatte am sehr späten Abend Ortszeit kaum den Boden des Flughafens in Taipeh berührt, da erschien auf der Homepage der «Washington Post» ein von Pelosi gezeichneter Artikel, in dem sie die Beweggründe für ihren Besuch darlegt.