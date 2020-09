Naturhistorisches Museum Bern – Kaum entdeckt, schon bedroht Ein Mitarbeiter des Naturhistorischen Museums Bern hat zusammen mit anderen Forschern nicht bloss eine neue Fischart entdeckt, sondern gleich eine neue Fischfamilie. pd

Der neu entdeckte Fisch sieht auf den ersten Blick wie ein Vertreter der Schlangenkopffische aus – er ist es aber nicht. Ralf Britz

Im Grundwasser der Westghats, einem Gebirgszug in Indien, leben verschiedene hochspezialisierte Fischarten. Letztes Jahr wurde dort eine neue Art gefunden, Aenigmachanna gollum. Auf den ersten Blick wirkten die Fische wie Vertreter der Familie der Schlangenkopffische. Am Mittwoch publizierte Untersuchungen im «Scientific reports» zeigen nun, dass es sich dabei aber um eine neue Fischfamilie handelt, wie das naturhistorische Museum Bern am Mittwoch mitteilte. Im internationalen Team, das die neue Fischfamilie beschreibt, arbeitet Lukas Rüber mit, Fischkurator am Naturhistorischen Museum .

Zu grosse Unterschiede

Anhand von computertomographischen, genetischen und morphologischen Untersuchungen konnten Rüber und seine Kollegen aus Deutschland, Grossbritannien und Indien einige signifikante Unterschiede zwischen Aenigmachanna gollum und Vertretern der Schlangenkopffische aus der Familie Channidae feststellen. «Die morphologischen und genetischen Unterschiede waren so gross, dass wir Aenigmachanna gollum einer eigenen, neuen Familie, den Aenigmachannidae, zugeordnet haben.» Mit diesen Worten wird der Berner Biologe in der Mitteilung des Museums zitiert.

Ein lebendes Fossil

Die Forscher schreiben zudem in ihrer Studie, dass der schlanke, etwa zehn Zentimeter lange Fisch einige evolutionär sehr ursprüngliche Merkmale aufweist. Eine Erklärung hierfür könnte die Entwicklungsgeschichte des Tiers sein: Die Analyse der Stammesgeschichte zeigt, dass die neue Familie sich vor mindestens 34 oder sogar 109 Millionen Jahren von den Schlangenkopffischen (Channidae) getrennt haben. Es erscheine plausibel, heisst es in der Mitteilung, dass die Aenigmachannidae eine evolutionäre Linie seien, die das Auseinanderbrechen des Superkontinents Gondwana vor etwa 100 Millionen Jahren überlebt habe und dann mit dem indischen Subkontinent nach Norden gedriftet sei – «man kann die Tiere daher auch als ‚lebende Fossilien’ bezeichnen, da sie noch sehr viele ursprüngliche Merkmale aufweisen», sagt Rüber.

Lebensgrundlage unter Druck

Die besondere Lebensweise der neuen Fischfamilie könnte jedoch zu deren Bedrohung werden: Aenigmachanna gollum lebt unterirdisch in wasserführenden Gesteinen. «Diese Grundwasservorkommen werden für mehr als sechs Millionen private Brunnen genutzt – eine gesteigerte Wasserentnahme würde den Fischen buchstäblich die Lebensgrundlage entziehen», sagt Rüber.