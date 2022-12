Foto-Adventskalender, Tag 14 – Katze im Sack Bei der Gepäckaufgabe in Bern ist Ausverkauf. Der Berner Fotograf Carl Jost war dabei. René Wüthrich

Beim Bahnhof Bern ist etwas los an diesem Tag. Was gibt es da zu sehen? Alle Fotos: Carl Jost (Staatsarchiv des Kantons Bern StAB FN Jost P 120); Bildredaktion: René Wüthrich

Es herrscht so ein Gedränge, dass kein Durchkommen mehr ist. Foto: Carl Jost StAB FN Jost P 117

Auch drinnen sitzen Leute und schauen ganz sachkundig und interessiert. Foto: Carl Jost StAB FN Jost P 115

Fundgegenstände und verlorenes, niemals mehr abgeholtes Gepäck werden versteigert. Foto: Carl Jost StAB FN Jost P 104

Dieses Glücksspiel der besonderen Art fand regelmässig im Hauptbahnhof Bern statt. Bei der Versteigerung von Gepäck, das beim Bahnhof Bern angekommen war, aber niemals abgeholt worden ist, kauften die Leute die Katze im Sack. Viele Gepäckstücke wurden nicht geöffnet. Ohne zu wissen, was drin ist, mussten die Kauflustigen bieten oder liessen es bleiben. Wer das Höchstgebot machte, durfte in eine Schlange einstehen und sich registrieren lassen. Dann musste man zahlen und erhielt das Objekt seiner Spekulation, einen Koffer, eine Kiste oder ein Paket ausgehändigt. Ob dann nur Lumpen oder Wäsche zum Vorschein gekommen sind oder ob sich Wertgegenstände, Schmuck oder Geld oder Gold darin befanden, war dem Koffer nicht anzusehen. Man bot auf gut Glück.

Ein schöner Gürtel? Auch Fundgegenstände konnte man kaufen. Alles auf dem Wagen musste weg. Foto: Carl Jost StAB FN Jost P 103

Ein Koffer? Den gibt es nur als Ganzes und ungeöffnet. Keiner weiss, was drin ist. Gehörte er einem Mann, einer Frau? Einem Handelsreisenden oder einer Nonne? Ist nur Kleidung oder auch Geld drin? Erste Gebote? Wer? Foto: Carl Jost StAB FN Jost P 98

Ein mit Papier eingepacktes und verschnürtes Bündel. Wer bietet? Über alle Verkäufe wird genau Buch geführt. Foto: Carl Jost StAB FN Jost P 100

Glück oder Pech: Vielleicht ist etwas Wertvolleres im Paket als nur Ramsch. Foto: Carl Jost StAB FN Jost P 111

Manchmal etwas Brauchbares. Foto: Carl Jost StAB FN Jost P 110

Ein Schirm ist im Angebot. Foto: Carl Jost StAB FN Jost P 108

Glücklicher Käufer. Schön ist er, dieser Schirm. Nicht verlieren. Carl Jost StAB FN Jost P 109

Schirme hatte es im Fundbüro genug. Dieses Foto ist aus Zürich. SBB Historic

Diese Schürze wird allen Ernstes auch angeboten. Alles muss weg. Carl Jost StAB FN Jost P 106

Es hatte für alle etwas. Carl Jost StAB FN Jost P 114

Ein bemaltes Trögli war auch nie mehr abgeholt worden und ging in andere Hände über. Ebenso ein Stuhl. Carl Jost StAB FN Jost P 112

Es gibt jedes Mal etwas zu sehen, und vielleicht konnte man ein Schnäppchen machen. Carl Jost StAB FN Jost P 120

Etwas zu denken geben könnten einem die Gründe, welche dazu geführt haben und heute noch dazu führen, dass so viele Gegenstände und Gepäckstücke, die aufgegeben worden waren, nie abgeholt wurden. Es dürfte wohl jeweils etwas dazwischengekommen sein. Aus unbekannten Gründen müssen sich die Ziele der Leute zwischen dem Aufgeben des Gepäcks und seinem Abholtermin stark geändert haben. Oder das Gepäck kam fälschlicherweise in Bern an, weil irgendwo ein Fehler passiert ist. Aber die Bernerinnen und Berner auf den Fotos interessieren sich nicht für derartige Fragen. Für sie sind die Gegenstände gar nicht verlorene, sondern gefundene.

Ein Happy End gibt es auch. Die Heilsarmee hatte nun ebenfalls einen soliden Schirm. Carl Jost StAB FN Jost P 113

