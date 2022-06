«Figaro» am Opernhaus Zürich – Katerstimmung im Dachgebälk Mit Mozarts «Le nozze di Figaro» geht die letzte Premiere der Saison 2021/22 über die Bühne des Opernhauses Zürich. Die Inszenierung von Jan Philipp Gloger begegnet dem Werk mit Tempo, Humor und viel Liebe zum Detail. Martina Hunziker

Wer die Ohrfeige abgekriegt hat, erfährt der Täter erst danach: Verwirrungen im finsteren Dachgeschoss. Foto: Herwig Prammer

Was für ein Haufen von Hitzköpfen. Nicht, weil sie zu lange auf dem gefühlt 40 Grad heissen Paradeplatz verweilt hätten. Hitzköpfig sind sie, die Charaktere in Wolfgang Amadeus Mozarts Opera buffa «Le nozze di Figaro», weil sie sich irgendwann so sehr in ihren eigens initiierten Verwirrspielen verstricken, dass sogar sie selbst den Überblick verlieren. Und das sorgt für reichlich Dampf.