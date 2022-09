Hauptstadt heisst wieder Astana – Kasachstan beendet Personenkult um Nasarbajew Das Parlament benennt die kasachische Hauptstadt von Nur-Sultan zurück zu Astana um und lässt nach Langzeitherrscher Nursultan Nasarbajew nur noch eine Amtszeit zu. Frank Nienhuysen

Sie hiess Akmola, Astana, Nur-Sultan und jetzt wieder Astana: Die Hauptstadt Kasachstans. Foto: Igor Kowalenko (EPA)

Kasachstans Hauptstadt ist jung, die Geschichte ihres Namens aber schon lang. Zuerst sollte der 1997 zur Kapitale des jungen unabhängigen Landes ernannte Ort nämlich Akmola heissen: «Weisses Grab». Die kasachische Führung erkannte den Irrtum rasch. Der Name klang makaber und erschien nicht angemessen für eine repräsentative Stadt. Umso nüchterner war die Umbenennung im Jahr darauf: Aus Akmola wurde Astana. Und Astana bedeutet schlicht «Hauptstadt». Und die Hauptstadt sollte schön werden.

Goldfarbene Bürotürme entstanden, die wie Kaffeekannen aussehen, Sir Norman Foster baute in Astana eine Pyramide, den «Palast des Friedens und der Eintracht», in dem vor wenigen Tagen der Papst zu einem Weltkongress erschien. Ein 150 Meter hohes Zelt umwölbt ein modernes Einkaufszentrum, es funkeln Moscheekuppeln, Hochhäuser und hoch oben die Kugel auf dem Bajterek-Turm, dem neuen Wahrzeichen.

Bürger haben Umbenennung nicht akzeptiert

Der mehr als zwei Jahrzehnte herrschende Präsident Nursultan Nasarbajew schuf die Stadt nach seinem Geschmack, ein exotisch-glitzerndes Kleinod inmitten der zentralasiatischen Steppe. Astana war seine Hauptstadt. Und als er sich 2019 als Staatschef von seinem Amt zurückzog, allerdings weiterhin «Anführer der Nation» blieb, war es in dem autoritär geführten Land fast folgerichtig, dass die Hauptstadt ihm zu Ehren seinen Namen erhielt: Astana wurde umbenannt in Nur-Sultan.

Landkarten, Schilder und Adressen mussten ausgetauscht werden, Bevölkerung, Touristen, Geschäftsleute und Fluggesellschaften sich auf einen neuen Namen umstellen. Jetzt, nur drei Jahre später, wird der Name der kasachischen Hauptstadt erneut rückabgewickelt: Nur-Sultan wird wieder Astana heissen.

Schuf die Hauptstadt nach seinem Geschmack: Der ehemalige Langzeitpräsident Nursultan Nasarbajew. Foto: EPA

Das kasachische Parlament billigte am Freitag einen Gesetzesentwurf, den der neue Präsident Kassym-Schomart Tokajew bereits gutgeheissen hatte. «Wir halten es für falsch, dass eine Stadt nach einer Person zu ihren Lebzeiten benannt ist», sagte einer der Abgeordneten, Edil Schanbyrschin. Ausserdem hätten die Menschen den neuen Hauptstadtnamen einfach nicht angenommen.

Der Hauptstadtname Nur-Sultan ist der höchste Ausdruck des Personenkults gewesen, denn nach Nursultan Nasarbajew sind unter anderem bereits der internationale Flughafen und das moderne Nasarbajew-Zentrum benannt, ein Kulturinstitut samt Bibliothek und Porträtserie des langjährigen Präsidenten. Bizarr ist vor allem sein Handabdruck oben im Bajterek-Turm, der ein patriotisches Lied auslöst, wenn jemand seine Hand hineinlegt.

Verkündet eine Zäsur: Der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew. Foto: Alexander Zemlianichenko (AP)

Nasarbajews Nachfolger Tokajew will sich nun lösen vom Erbe des unbeliebt gewordenen Ex-Herrschers, den viele Kasachinnen und Kasachen für Repressionen verantwortlich machen. Tokajew wirbt für «ein neues Kasachstan», in dem «Richterinnen und Richter hoch qualifiziert, ehrlich und frei von Korruption» seien, «der Druck der Regierung auf sie beendet» und das Parlament gestärkt werde. Wie sehr alles mit allem zusammenhängt, zeigt die Parlamentssitzung vom Freitag. Neben der Umbenennung von Nur-Sultan in Astana stimmten die Abgeordneten auch für die Reformagenda des neuen Präsidenten.

Demnach wird die Amtszeit des Präsidenten von fünf auf sieben Jahre erhöht, dafür jedoch auf eine Periode begrenzt. Tokajew dürfte von der Gesetzesnovelle profitieren und bei der vorgezogenen Neuwahl im Herbst noch mal antreten – offiziell das einzige Mal für sieben Jahre. Kritiker wie die Politikwissenschaftlerin Sofya du Boulay haben allerdings Zweifel an einem schnellen Wandel. «Demokratisierung und politischer Wettbewerb gehören nicht zum Kern von Tokajews Agenda», sagte sie der Plattform Eurasianet.org. Mit der vorgezogenen Wahl auch des Parlaments werde die bisher marginalisierte Opposition überrumpelt. In jedem Fall gilt: Das Machtzentrum heisst wieder Astana.



