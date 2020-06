25% Rabatt – Kartause Ittingen Willkommen im Hotel in der ehemaligen Klosteranlage. Prachtvolle Gärten, der Ittinger Wald, Wanderwege durch die Rebberge und Hotelvelos warten auf Sie. Irina Steinmann

Willkommen in der ehemaligen Klosteranlage. Die Kartause Ittingen liegt eingebettet in die malerische Thurlandschaft, nur einige Minuten von Frauenfeld und vom Bodensee entfernt. Bis 1848 lebten Kartäusermönche an diesem Ort, heute ist die Kartause Ittingen ein lebendiges Kultur- und Seminarzentrum mit einem äusserst vielfältigen Angebot.



Traumhafte Gärten mit über tausend Rosenstöcken laden ein zum Flanieren, während das Ittinger Museum authentischen Einblick in das Leben der Mönche gibt und das Kunstmuseum Thurgau sich mit seiner Sammlung und wechselnden Ausstellungen mit regionalem Schwerpunkt und internationaler Ausstrahlung präsentiert. Die stilvoll-modernen Hotelzimmer und die unverwechselbare Atmosphäre verführen zum

längeren Verweilen. Die Kartause Ittingen gehört zu den bedeutendsten Kulturdenkmälern der

Bodenseeregion.



Kartause Ittingen

8532 Warth

052 748 44 11

www.kartause.ch



Reisedaten

bis 25. Oktober 2020



Das Angebot beinhaltet

– Reichhaltiges Frühstücksbuffet

– Hoteleigene Velos für Ausflüge durch die Rebberge und bis zum Bodensee

– Prachtvolle Gartenanlage

– Lernen Sie auf dem Rundgang mehr über den Ittinger Wald

– Erfahren Sie auf dem Wein-Wissensweg mehr über die Weinproduktion in Ittingen

– Rundgänge mit Audioguide durch die Gärten und die Ausstellungen im Kunstmuseum Thurgau und im Ittinger Museum

– Parkplatz, WLAN, Minibar, Eintritt in die Museen



Preise für Abonnenten

3 Nächte inkl. Frühstücksbuffet mit vielen Produkten vom eigenen Gutsbetrieb



Preis für 1 Person im Grand-Lit Zimmer ab CHF 394.- anstatt 525.-

Preis für 2 Personen im Garten Zimmer ab CHF 574.- anstatt 765.-



