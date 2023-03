Was wir lesen – Karin Smirnoff: «Mein Bruder» Die nordschwedische Autorin erzählt in ungeheurem Tempo. Ihr Debütroman ist maximal harter und zarter Stoff. Mikael Krogerus (Das Magazin)

Foto: DM

Karin Smirnoff hat es eilig. In ihrem Debütroman «Mein Bruder» (schwedischer Originaltitel: «Jag for ner till bror») aus dem Jahr 2018 gibt es kein Komma, keine Anführungszeichen, keine Ausrufezeichen. Vor- und Nachnamen werden gnadenlos zusammengezogen, Evert Taube wird zu EvertTaube. Göran Bäckström zu GöranBäckström. Die Hauptperson Jana Kippo zu JanaKippo. Der Unterschied zwischen dem, was getan, gesagt oder bloss gedacht wurde, verschwimmt, und das verleiht dem Buch ein ungeheures Tempo.