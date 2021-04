Gastrokritik Burgernziel Pflaumen Garden – Karaoke muss noch warten Der Testesser und die chinesische Beizerin reden zuerst aneinander vorbei, doch dem schmackhaften Inhalt der Styroporschachteln tut dies keinen Abbruch. Markus Dütschler

Das Restaurant liegt am Burgernziel und heisst auch so, trägt aber als Chinalokal den originellen Zusatz Pflaumen Garden. Foto: Markus Dütschler

Wie bei vielen Gastrobetrieben sind auch auf der Website des Burgernziel Pflaumen Garden in Bern nicht alle Inhalte aktuell. Tischreservationen und warme Mittagsbüffets sind derzeit tabu. Es gibt nur Take-away. Doch diesmal lässt sich der Testesser nicht beliefern, sondern rückt selber per Velo aus. Schliesslich haben sich einige Leser den Kopf zerbrochen, wie schädlich automobile Hauslieferungen fürs Klima seien. Der Essensversand soll nicht zur Henkersmahlzeit werden.

Doch die Tür am Burgernziel ist geschlossen. Unter der notierten Telefonnummer kommt nur das Band. Auf einer Tafel steht immerhin, was es als Take-away gibt: Poulet süsssauer (Fr. 16.50), Rindfleisch Szechuan (Fr. 17.50), Poulet mit rotem Curry (Fr. 16.50) und Tofu mit Gemüse (Fr. 15.50). Wir bestellen später von zu Hause aus telefonisch Gerichte à la carte: Tintenfisch gebraten mit Knoblauch und Ingwer an weissem Reis (Fr. 23.50), grillierte Ente nach kantonesischer Art (Fr. 29.50) und vier Wan Tan mit Rindfleisch, chinesische Ravioli (Fr. 6.–).