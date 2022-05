Brand in Oppligen – Kaputter Boiler löste Feuer in Wohnhaus aus Die Ermittlungen zum Brand in einem Wohngebäude in Oppligen von Anfang März sind abgeschlossen. Ursache war ein technischer Defekt.

Wie stark der Brand wütete, zeigt sich an diesen zerstörten Küchenobjekten aus der Autowerkstatt gleich vor dem Wohnhaus. Foto: Patric Spahni

Das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zum Brand vom 9. März dieses Jahres in einem Wohngebäude an der Bernstrasse in Oppligen abgeschlossen.

Den Erkenntnissen nach brach das Feuer in einem Raum im Erdgeschoss aus und ist auf einen technischen Defekt an einem Boiler zurückzuführen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Beim Feuer Anfang März hatten vier Bewohner eine Rauchgasvergiftung erlitten. Das Feuer war in der Nacht ausgebrochen und hatte starken Rauch entwickelt.

Die acht Personen, die sich im Gebäude befanden, konnten sich selbstständig ins Freie retten. Eine weitere Person wurde über ein Vordach mit einer Leiter geborgen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Tankstelle verhindern.

PD/SDA/flo

