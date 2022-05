Ende Mai ist Schluss – Kantonspolizei schliesst Wache in Aarwangen Aarwangen wird künftig keine eigene Polizeiwache mehr haben. Polizistinnen und Polizisten werden nach Langenthal oder Herzogenbuchsee verlegt.

Die Polizeiwache in Aarwangen ist nur noch bis Ende Mai geöffnet. Danach ist Schluss. Foto: Marcel Bieri

Nur noch wenige Tage wird die Polizeiwache in Aarwangen geöffnet sein. Denn bereits Ende Mai wird die Kantonspolizei Bern den Standort aufgeben und die Wache schliessen. Die Schliessung bilde «den Abschluss der Umsetzung einer Gesamtstrategie für die Verteilung der Polizeiwachen im Oberaargau», heisst es in einem Communiqué.

Konkret wird die Polizei im Oberaargau künftig vier grössere, «geografisch optimal verteilte» Polizeiwachen in Langenthal, Herzogenbuchsee, Huttwil und Wangen an der Aare betreiben. Dies trage insbesondere gesellschaftlichen Entwicklungen und geänderten Lebensbedingungen Rechnung.

In der Gemeinde Aarwangen werde die Polizei auch in Zukunft unterwegs sein und in «mindestens gleichem Umfang präventive Präsenz» leisten. Die Polizistinnen und Polizisten der Polizeiwache Aarwangen werden künftig auf den Wachen in Langenthal oder Herzogenbuchsee arbeiten. Die Wachenschliessung hat keinen Stellenabbau zur Folge.

pd/chh

