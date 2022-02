Schockanrufe, falsche Polizisten – Kantonspolizei Bern warnt vor Telefonbetrügern In den vergangenen 24 Stunden sind im Kanton Bern 17 telefonische Betrugsversuche verzeichnet worden.

Bei Schockanrufen wird den Opfern eine schockierende Geschichte erzählt und Geld gefordert. Foto: Getty Images

Zwischen Donnerstag- und Freitagmorgen sind bei der Kantonspolizei Bern aus dem ganzen Kantonsgebiet 17 Meldungen zu telefonischen Betrugsversuchen eingegangen.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, handle es sich in den meisten Fällen um so genannte Schockanrufe. Aber auch Anrufe mit falschen Polizisten seien gemeldet worden. Bei Schockanrufen werden die Angerufenen mit einer schockierenden Geschichte konfrontiert und mit eindringlichen Geldforderungen massiv unter Druck gesetzt. In mehreren Fällen sei dabei eine weinende Frau im Hintergrund zu hören gewesen. Die Anrufe erfolgten teilweise auch in Italienisch.

Zudem wurden betrügerische Anrufe gemeldet, bei welchen angebliche Mitarbeitende des technischen Supports von Microsoft versuchten, per Telefon Zugriff auf fremde PCs zu erlangen.

Die Kantonspolizei Bern ruft zur Vorsicht auf und erinnert an die bereits publizierte Warnmeldung.

pd/ske

