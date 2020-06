Wirrwarr zum Unterrichtsauftakt – Kantone wollen bei Bildung ihre Hoheit zurück Mitten in den Unterrichtsstart an Gymnasien platzt der Bund mit neuen Regeln. Die Kantone reagieren irritiert. Christoph Aebischer

Am Gymnasium Neufeld sind die Wege so gekennzeichnet, dass die geforderten Abstände eingehalten werden können. Foto: Adrian Moser

Zwei Meter Abstand in jedem Fall – oder nur wenn möglich? Bis am Montag galt Ersteres, im Verlauf des Morgens plötzlich Letzteres. Und dies am Tag, als für Mittel- und Berufsschüler nach mehreren Wochen zum ersten Mal der Präsenzunterricht begann. Im Kanton Bern sind 14 Gymnasien, 25 Berufsfachschulen und viele weitere Institutionen der nachobligatorischen Ausbildung inklusive Universitäten betroffen.