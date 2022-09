Berner «Sports Awards» – Kantonale Sportlerehrung erhält neues Format Die Sportlerinnen- und Sportlerehrung des Kantons Bern heisst ab diesem Jahr «Sports Awards» und ist neu organisiert. Sie findet am 14. November in Thun statt.

2021 wurde Marlen Reusser im Grossratssaal des Rathauses Bern zur Berner Sportlerin des Jahres geehrt. Bild: Beat Mathys

Im Kanton Bern ist Schluss mit der kantonalen Sportlerinnen- und Sportlerehrung, an der jeweils Vertreter der Berner Regierung erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern zu ihren Leistungen gratulieren. Dieser Anlass heisst neu «Sports Awards» und wird nicht mehr zentral in Bern, sondern abwechselnd in einer von vier Regionen durchgeführt.

Wie die dafür zuständige kantonale Sicherheitsdirektion am Freitag mitteilte, kommen in einem Turnus der Oberaargau, der Berner Jura mit dem Seeland, das Berner Oberland und das Mittelland zum Zug. Erstmals findet der Anlass mit neuem Format am 14. November in Thun statt.

Anlässlich der «Sports Awards» ehrt der Regierungsrat jeweils Sportlerinnen und Sportler, die an Olympischen Spielen, Paralympics, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder weiteren hochkarätigen internationalen Veranstaltungen eine Medaille gewonnen haben. Die Voraussetzung ist, dass die Sportler ihren Wohnort oder ihre Vereinszugehörigkeit im Kanton Bern haben.

Zusätzlich zur Ehrung werden in verschiedenen Kategorien spezielle Sportpreise vergeben. Neben den Kategorien «Sportlerin des Jahres (Elite)», «Sportler des Jahres (Elite)» und «Team des Jahres» wird es in diesem Jahr mit der «Nachwuchssportlerin des Jahres» und dem «Nachwuchssportler des Jahres» erstmals zwei Nachwuchskategorien geben.

Ebenfalls mehr Gewicht räumt der Kanton Bern dem Sport für Personen mit Beeinträchtigung ein, für den eine eigene Kategorie geschaffen wurde.

Online-Voting für Bevölkerung

Aus den gemeldeten Medaillengewinnerinnen und -gewinnern wählt eine Fachjury – bestehend aus Personen des Sportbereichs – die Siegerinnen und Sieger der jeweiligen Kategorien. In den Nachwuchskategorien hat zusätzlich auch die Bevölkerung ein Mitspracherecht: Für die Kategorien «Berner Nachwuchssportlerin des Jahres» und «Berner Nachwuchssportler des Jahres» wird ab heute Freitag ein Online-Voting eröffnet.

Jede teilnehmende Person verfügt über eine Stimme pro Kategorie. Die Entscheidung der Bevölkerung zählt als eine weitere Stimme der Fachjury und wird an der Ehrung vom 14. November 2022 bekanntgegeben. Der Anlass im Kultur- und Kongresszentrum Thun wird in diesem Jahr erstmals in den sozialen Medien live übertragen.

https://be.trainingplus.ch/de/page/event/sports-awards-canton-de-berne/voting

SDA/Miriam Schneuwly

