Kein Verbot von Ölheizungen – Kantonale Klimapolitik wird neu lanciert – unter Zeitdruck Die bernische Regierung unternimmt einen neuen Anlauf für eine Revision des kantonalen Energiegesetzes. Wegen dem nationalen CO₂-Gesetz ist Eile angesagt. Simon Thönen

Regierungsrat Christoph Ammann (SP) will die Ziele in der kantonalen Energiepolitik vor allem mit Anreizen erreichen. Foto: Raphael Moser

Hauchdünn, mit 50,6 Prozent Nein-Stimmen, scheiterte das revidierte kantonale Energiegesetz am 10. Februar 2019 in der Volksabstimmung. Eine Umfrage nach der Abstimmung zeigte jedoch, dass sich 70 Prozent der Befragten eine neue Vorlage wünschten. Diesen Neuanlauf unternimmt nun der bernische Regierungsrat, wie er am Freitagmorgen mitteilte.

Die neue Vorlage sieht in einigen Punkten eine Vereinfachung vor. Das Ziel eines tieferen Heizöl- und Erdgasverbrauchs bei der Beheizung von Gebäuden soll stärker «mit Anreizen statt Verboten» erreicht werden, wie die Kantonsregierung mitteilt.