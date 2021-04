Corona-Tests in den Schulen – Kanton will wöchentlich 170’000 Schulkinder und Lehrpersonen testen Der Kanton Bern wird nun doch Corona-Massentests in den Schulen durchführen – auch wegen der britischen Virusvariante. Christian Zellweger , Maurin Baumann

In Pools werden Corona-Speicheltests zur Auswertung zusammengefasst. Foto: Franziska Rothenbühler

Donnerstagmorgen, pünktlich um 8.30 Uhr in einer Klasse in der Berner Schule Bethlehemacker: Zeit für den Corona-Test. Fast die gesamte Klasse spült sich mit einer eigens dafür vorgesehenen Flüssigkeit ihre Mundhöhlen. Einige verziehen dabei das Gesicht. Die Lösung scheint nicht gerade appetitlich zu sein. «Fast wie ein Schluck Meerwasser», sagen sie, nachdem sie in ein Röhrchen gespuckt haben. Nicht alle machen mit, sie assistieren der Lehrerin. Zwei verteilen die Tests, jemand stoppt die Zeit.

Was im Bethlehemacker letzte Woche noch ein Pilotversuch war, soll ab 3. Mai und bis zum Beginn der Herbstferien normal sein in den Berner Schulen. Ab dann soll jede Klasse der Volksschule und der Gymnasien sowie deren Lehrpersonen und anderes Personal im Schulwesen einmal in der Woche einen Speicheltest absolvieren. In den Berufsschulen startet das Programm eine Woche später.