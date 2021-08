Entlastung der Strassenkreuzung – Kanton will Tramschlaufe am Berner Guisanplatz stilllegen Die Haltestelle Guisanplatz der Tramlinie 9 soll sich ab 2026 an der Papiermühlestrasse befinden. Die Tramschlaufe soll nur noch bei Grossanlässen genutzt werden.

Heute blockiert das Tram auf dem Guisanplatz pro Stunde und Richtung rund 20-mal die Kreuzung. Das soll sich ändern - die Tramschlaufe soll nur noch in Ausnahmefällen genutzt werden. Foto: zvg/T. Willen/Bernmobil

Die Tramschlaufe am Berner Guisanplatz soll weitgehend stillgelegt werden. Der Kanton Bern verspricht sich davon eine Entlastung der stark befahrenen Strassenkreuzung, wie er am Freitag mitteilte.

Die Haltestelle Guisanplatz der Tramlinie 9 soll sich ab 2026 an der Papiermühlestrasse befinden. Die Tramschlaufe soll nur noch bei Grossanlässen genutzt werden. Das Projekt liegt ab kommenden Montag zur öffentlichen Mitwirkung auf.

Heute fährt das «Nüni-Tram» quer über den Guisanplatz, um die Haltestelle beim Eingang zum Bernexpo-Areal zu bedienen. Pro Stunde und Richtung blockiert es so rund 20-mal die Kreuzung. Das soll sich nun ändern.

Das Tram soll in Zukunft direkt in die Papiermühlestrasse einbiegen und auch in umgekehrter Richtung nicht mehr diagonal über den Platz fahren. Von kürzeren Wartezeiten an der Kreuzung sollen Fussgänger und Busse ebenso profitieren wie Autofahrer. Für Velofahrer werde der Platz zudem sicherer, schreibt die Bau- und Verkehrsdirektion.

SDA/zec

