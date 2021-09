«Unbefriedigende» Situation – Kanton will Stadt die Kontrolle über Reitschule-Gastronomie wegnehmen Der Regierungsrat prüft, die gastgewerblichen Kontrollen in der Reitschule «ganz oder teilweise» an sich zu ziehen. Dahinter wird wahlkampftaktisches Kalkül vermutet. Bernhard Ott

Für die Kontrolle von Jugend- und Brandschutz im Restaurant Sous le Pont soll nach Ansicht des Regierungsrates nur noch der Kanton zuständig sein. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Berner Reitschule ist daran, sich von der Corona-Starre zu erholen. Umso erstaunlicher ist da eine Passage in einer jüngst publizierten Antwort des Regierungsrates auf einen SVP-Vorstoss: Der Regierungsrat wolle prüfen, wie er die Zuständigkeit im Gastrobereich des Kulturzentrums «in stossenden Fällen ganz oder teilweise an sich ziehen kann», steht da zu lesen. Denn die Situation im Bereich der Gastgewerbekontrollen in der Reitschule sei «nach wie vor unbefriedigend».

Die Aussage wirft Fragen auf. Denn die Gastrobewilligungen liegen bereits heute in der Kompetenz des Kantons. Die städtische Gewerbepolizei kontrolliert lediglich die Einhaltung der gastgewerblichen Bestimmungen.