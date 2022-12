Forstbetrieb als AG – Kanton will mehr «unternehmerische Freiheit» Der Forstbetrieb stecke in einem «Korsett von Auflagen», sagt Regierungsrat Christoph Ammann. In einer Ausgliederung sieht er deshalb viele Vorteile. Simon Wälti

Der Kanton Bern ist der grösste Waldbesitzer in der Schweiz. Er will die Bewirtschaftung privatisieren. Foto: Nicole Philipp

Der Berner Regierungsrat will den kantonalen Forstbetrieb in eine Aktiengesellschaft umwandeln. Der Staatsforstbetrieb befinde sich als Bestandteil der Verwaltung «in einem Korsett von Auflagen», sagt Regierungsrat Christoph Ammann (SP). Er nennt einige Beispiele: «Der Staatsforstbetrieb kann für Zeiten mit tieferen Holzpreisen keine Rückstellungen tätigen, er kann nicht auf branchenspezifische IT-Lösungen setzen, und er kann sich auch nicht an anderen Unternehmung wie etwa einem Wärmeverbund beteiligen.»



Das soll sich ändern, denn durch die Ausgliederung in eine AG werde mehr «unternehmerische Freiheit» möglich. Der Staatsforstbetrieb erhalte mehr Gestaltungsspielraum und könne Kooperationen eingehen, beispielsweise in den Themenfeldern Ökosponsoring, Freizeit und Erholung sowie Klimaschutz.