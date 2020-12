Härtefall-Konzept der Regierung – Kanton will bereits im Januar Corona-Geld vergeben Noch wird diskutiert, wie der Kanton Bern Firmen in Corona-Not genau unterstützen soll. Doch erstes Geld soll schon bald fliessen. Christian Zellweger

Dinieren mit Einschränkungen – das schlägt auf den Umsatz: Blick ins Corona-konforme Restaurant Tramdepot. Foto: Raphael Moser

Mit was können Berner Firmen rechnen, die wegen Lockdown und anderer Corona-Einschränkungen in Existenznöte geraten? Bereits nächste Woche wollte der Regierungsrat seinen Vorschlag für die kantonale Härtefallregelung verabschieden. Dieser muss dann dem Staatssekretariat für Wirtschaft zur Prüfung vorgelegt werden – was schätzungsweise zehn Tage dauert.

Noch ist unklar, was der aufgestockte Beitrag des Bundes für die kantonalen Massnahmen bedeutet. Wie der Regierungsrat am Freitag schreibt, führten die Änderungen seitens des Bundesrates zu «Unsicherheiten» in der Ausarbeitung der kantonalen Lösung – und möglicherweise zu Verzögerungen.

Sicher ist: Vom Bund gibt es mehr Geld. Der Bundesrat will das Härtefallprogramm zur Unterstützung von Unternehmen in der Corona-Krise insgesamt um 1,5 auf 2,5 Milliarden Franken aufstocken. Für den Kanton Bern waren bisher 80 Millionen eingeplant, zusätzlich will der Kanton 40 Millionen beisteuern.

Und: Der zuständige Regierungsrat Christoph Ammann skizzierte diese Woche der kantonalen Volkswirtschaftskommission – einem beratenden Gremium aus Wirtschaftsvertretern – die geplanten Modalitäten: Erste A-fonds-perdu-Beiträge sollten eigentlich bereits im Januar 2021 verfügbar sein. Diese wären auf 10 Prozent des Umsatzes begrenzt und nicht höher als 200’000 Franken.

Später sollen Bürgschaften hinzukommen, in der Höhe von bis zu 25 Prozent eines durchschnittlichen Jahresumsatzes. Ob das nun so möglich ist, bleibt vorerst offen.

Wo soll die Schwelle liegen?

Der Gesetzesentwurf befindet sich aktuell in der internen Vernehmlassung in der Finanzkommission des Grossen Rates. Diskutiert wird dort etwa, wie gross eine Firma sein muss, um überhaupt berücksichtigt zu werden.

So schlug der Regierungsrat gemäss informierten Kreisen in seinem Entwurf offenbar vor, für A-fonds-perdu-Beiträge nur Firmen mit mehr als 100’000 Franken Jahresumsatz zu berücksichtigen. Das nationale Parlament dagegen will diese Schwelle bei 50’000 Franken ansetzen.

Ob der Kanton hier mitzieht, ist noch nicht entschieden. Die kantonalen Bedingungen dürfen nicht lockerer sein als auf Bundesebene vorgegeben – strenger aber durchaus. Gerne würde der Regierungsrat auch für Bürgschaften eine Untergrenze von zwei Millionen Franken ziehen. Schliesslich ist auch noch unklar, wie stark der Umsatz zurückgegangen sein muss. Ursprünglich war von 60 Prozent Einbussen gegenüber den letzten zwei Jahren die Rede.

Am Ende kämen unter diesen Bedingungen laut Schätzungen der Regierung noch etwa 1000 Firmen für staatliche Hilfen infrage.

Fallen Kleinstfirmen durchs Netz?

Doch wie viele Firmen haben denn überhaupt das Bedürfnis nach Hilfe vom Staat? Christoph Erb, Direktor des kantonalen KMU-Verbandes, verweist auf eine Erhebung der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Gemäss der Untersuchung vom November seien es schweizweit etwa 10 Prozent der Betriebe, die um ihre Existenz bangten – im Gastgewerbe gar ein Drittel. Auf den Kanton Bern übertragen, schätzt Erb, dass das etwa 5000 Betriebe betreffe, davon 1000 im Gastgewerbe.

Ist der Regierungsrat also zu streng in seinem Vorschlag? Eine tiefere Schwelle von 50’000 Franken Umsatz begrüsse der KMU-Verband zwar, sagt Erb. Doch: Im Bereich unter 100’000 Franken handle es sich oft auch um Erwerbseinkommen zum Beispiel von Einzelfirmen, die durch Erwerbsersatz oder Kurzarbeitsentschädigung abgefangen würden. «Wer hier trotzdem durch die Maschen fällt, dürfte ziemlich sicher in Anspruch nehmen, als ausgesprochener Härtefall zu gelten», so Erb.

Wichtiger als die Umsatzschwelle sei für ihn daher ein anderer Punkt, so Erb: Die Hilfe müsse so ausgestaltet sein, dass eine Firma sowohl A-fonds-perdu-Beiträge als auch Bürgschaften beziehen könne – um trotz kurzfristigen Liquiditätsproblemen auch eine längerfristige Perspektive zu haben.