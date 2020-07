Offene Datenschutzfragen – Kanton wegen Corona-Liste in der Kritik Mit der Publikation der Wohngemeinden von Corona-Positiven will der Kanton Bern die Bevölkerung sensibilisieren. Die Schweizerische Patientenorganisation äussert Bedenken. Dario Greco

Die Schweizerische Patientenorganisation plädiert dafür, dass der Kanton Pendlerstrecken anstatt Wohngemeinden bekannt gibt. Foto: Urs Jaudas

Am Mittwoch zwei neue Fälle in Bern, einer in Biel und einer in Gstaad, am Dienstag ein neuer Fall in Grindelwald: Seit Anfang Monat publiziert der Kanton Bern auf seiner Website die Wohngemeinde von Corona-Positiven. Damit wolle er die Bevölkerung sensibilisieren und «das Virus wieder sichtbar machen», erklärte Gundekar Giebel, der Sprecher der kantonalen Gesundheitsdirektion, gegenüber Radio SRF.