Starker, unangenehmer Geruch – Kanton Uri meldet Grossbrand in Recyclingcenter in Schattdorf Die Behörden raten von einem Aufenthalt im betroffenen Gebiet ab. Sie fordern die Bevölkerung auf, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

In einem Recyclingcenter in Schattdorf UR ist am Samstagabend ein Grossbrand ausgebrochen. Gemäss Informationen des Kantons Uri führt das Feuer zu einem starken, unangenehmen Geruch. Der Verkehr um die Brandstelle ist stark beeinträchtigt.

Die Behörden raten von einem Aufenthalt im betroffenen Gebiet ab. Sie fordern die Bevölkerung auf, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Weiter wird empfohlen, die Zone weiträumig zu umfahren.

SDA/anf

