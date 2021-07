Leere Schulzimmer nach Sommerferien – Kanton sucht verzweifelt Lehrpersonen In Bern mangelt es an Lehrerinnen und Lehrern. Wie prekär die Lage ist, zeigt ein dringlicher Aufruf der Kantonsverwaltung. Alexandra Elia

Der Kanton Bern ergreift ungewöhnliche Massnahmen, um leere Schulzimmer nach den Sommerferien zu verhindern. Foto: Keystone

Alarm im Berner Bildungswesen: Das neue Schuljahr droht mit akutem Mangel an Lehrpersonal zu beginnen. Wie ernst die Lage ist, zeigt ein Hilferuf per E-Mail, welchen der Kanton an die Studierenden der Universität Bern abgesendet hat. In der Hoffnung, von dort in letzter Minute geeignete Lehrpersonen abziehen zu können, erklärt Erwin Sommer im Schreiben den Ernst der Lage. Laut dem oberster Vorsteher des Amts für Kindergarten, Volksschule und Beratung sind 109 unbefristete und 110 befristete Stellen noch nicht besetzt. Es sei damit zu rechnen, dass nach den Sommerferien nicht alle Schulklassen mit einer Lehrerin oder einem Lehrer in das neue Schuljahr starten könnten.