Tempo 30 in Bern – Kanton rüffelt Stadt wegen Verkehrspolitik Die Direktion von Ursula Wyss sei bei gewissen Verkehrsberuhigungen unrechtmässig vorgegangen. Eine Systematik erkennt der Kanton jedoch nicht.

Tempo 30 an der Berner Gerberngasse: Nicht immer hält sich die Verkehrsdirektion bei der Umsetzung solcher Verkehrsberuhigungen an alle Spielregeln. Manu Friedrich

Die Stadtberner Verkehrsdirektorin Ursula Wyss ist vom Kanton wegen ihrer Verkehrspolitik erneut in die Schranken verwiesen worden. Dies geht aus einer Antwort des kantonalen Tiefbauamtes auf eine aufsichtsrechtliche Anzeige hervor, welche der «Berner Zeitung» vorliegt.

Eingereicht wurde die Anzeige von der Innenstadtorganisation Bern City und dem Hauseigentümerverband Bern und Umgebung. Es ist der zweite Rüffel innerhalb von fünf Monaten, welche die Stadtberner Verkehrsdirektion kassiert. Bereits im Dezember hat das Verwaltungsgericht Berns Verkehrsdirektion wegen ihrem Tempo-30-Regime zurückgepfiffen.

Auch «Parklets» stehen in der Kritik

Der Kanton rügt die Stadt nun, dass es bei der Umsetzung bei gewissen Verkehrsberuhigungen «mehrfach zur Verletzung grundlegender Verfahrensvorschriften» gekommen sei. Eine Systematik bei den Rechtsverletzungen, wie sie die bürgerlichen und Wirtschaftsverbände der Stadt oft vorwerfen, kann der Kanton nicht feststellen.

Konkret geht es um verschiedene Beispiele in denen die Stadt rechtswidrig gehandelt habe. In den meisten Fällen geht es um Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Tempo 30, so zum Beispiel auf der Jungfrau- und der Marienstrasse oder bei der Dalmazibrücke in Richtung Marzili. Dort wurde das Tempo während Bauarbeiten auf 30 gedrosselt, danach sei es bei der Verkehrsbeschränkung geblieben, ohne dass diese publiziert worden sei. In verschiedenen Strassenabschnitten sei das Tempo gar reduziert worden, obwohl noch Beschwerden hängig seien, so zum Beispiel bei der Bümplizstrasse.

Auch die Handhabung mit den temporären Sitzgelegenheiten auf Parkplätzen – die sogenannten Parklets – ist für den Kanton nicht in Ordnung. Insbesondere der Parklet-Standort an der Hodlerstrasse sieht der Kanton als problematisch. Die Verkehrssicherheit sei aus verschiedenen Gründen nicht gewährleistet. Die Stadt gelobt auch hier eine Besserung.

( cse )