Berner Impfoffensive – Kanton rechnet mit 500’000 Dosen bis Mai Die bernische Gesundheitsbehörde will das Impftempo schon diesen Monat stark erhöhen. Ob der Plan aufgeht, hängt jedoch von zwei entscheidenden Faktoren ab. Carlo Senn

Sollten die versprochenen Impfstoffe ankommen, könnte bald auch die breite Bevölkerung eine Impfung erhalten. Foto: Raphael Moser

Nach Ostern soll das grosse Impfen losgehen, hiess es vonseiten des Bundesrats. So hat auch der Kanton Bern an den ersten zwei Tagen nach Ostern über 6000 Impfdosen verabreicht – ein Rekord seit Beginn der Impfkampagne.

Allerdings könnte der Kanton in Kürze einen Zacken zulegen. Es dürfte vorsichtiger Optimismus angebracht sein, denn am Mittwoch bekräftigte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) an einer Pressekonferenz, dass bald eine grosse Anzahl der Impfstoffe in der Schweiz ankommt. Wie der «Bund» weiss, wurde dem Kanton Bern im April 250’000 Dosen in Aussicht gestellt, eine ebenso grosse Lieferung soll bis Mitte Mai eintreffen. Dies sagt Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheitsdirektion (GSI), auf Anfrage.