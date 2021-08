Fürsorgerische Zwangsmassnahmen – Kanton geizt beim Erinnern an Zwangsversorgte und Fremdplatzierte Tausende Kinder und Erwachsene waren im Kanton Bern von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen betroffen. Mit der Erinnerung an das vergangene Unrecht tut sich der Kanton schwer. Andres Marti

Wie soll an das vergangene Unrecht erinnert werden? Das ehemalige Knabenheim Gruebe in Niederwangen. Foto: Raphael Moser

Mit einer Gedenkstätte auf dem Gurten wollte der Kanton an die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen erinnern. Der Berner Hausberg schien den Verantwortlichen ein idealer Standort. Endlich gäbe es im Kanton Bern einen offiziellen Ort, an dem an das Unrecht gegenüber den ehemaligen Verdingkindern und Opfern von behördlichen Zwangsmassnahmen gemahnt würde. Doch die Migros erteilte dem Vorhaben eine Absage.

Genauer gesagt die von der Migros verwaltete Stiftung Gurten-Park im Grünen, der auch Vertreter des Berner Gemeinderats und der Burgergemeinde angehören. Warum hat das Erinnern an vergangenes Unrecht auf dem Gurten keinen Platz? Haben die Gurten-Pächter Angst vor schlechten Vibes? Man erhalte jährlich mehrere «solcher» Anfragen, heisst es bei der Medienstelle der Migros. «Da diese unmöglich alle angenommen werden können, hat man sich entschieden, keine davon umzusetzen.»