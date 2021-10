«Absurde» Asylpraxis – Trotz Taliban-Sieg Busse für illegalen Aufenthalt in Bern Der Kanton büsst einen Afghanen mit 620 Franken, obschon die Behörden seine Rückkehr derzeit für «unzumutbar» halten. Andres Marti

Der Afghane Dawud H. erhielt Ende August wegen illegalen Aufenthalts eine Busse – zwei Wochen nach dem Fall von Kabul. Foto: Adrian Moser

Mitte August eroberten die Taliban Kabul. Vom schnellen Vormarsch der Gotteskrieger wurde auch das Staatssekretariat für Migration überrascht: Die Behörde plante nämlich noch Ende Juni, 144 abgewiesene Asylbewerber nach Afghanistan auszuschaffen. Erst kurz vor dem Fall von Kabul setzte das SEM die Ausschaffungen «bis auf weiteres» aus. Man halte eine zwangsweise Rückkehr nach Afghanistan «derzeit nicht für zumutbar», schreibt SEM-Sprecher Daniel Bachmann auf Anfrage. Flüge nach Kabul gibt es ohnehin nicht.

Insgesamt leben im Kanton Bern rund zwei Dutzend abgewiesene Asylsuchende aus Afghanistan, schweizweit sind es etwa 150. Doch auch nach dem Sieg der Taliban müssen abgewiesene Asylsuchende aus Afghanistan offenbar mit Repressalien rechnen. So erhielt der 24-jährige Dawud H. am 28. August eine Busse wegen rechtswidrigen Aufenthalts von 620 Franken. Kann er die Busse nicht bezahlen, muss er für zwölf Tage in Haft.