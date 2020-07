Schutzmassnahmen in Bars und Clubs – Kanton Bern zieht die Schraube an Um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verhindern, müssen die Gäste in Bars und Clubs einen Ausweis vorlegen. Details sind noch nicht bekannt. Simon Wälti

Begonnen hat das Berner Clubleben am 6. Juni nur sanft. Nun will der Kanton eine Ausweispflicht. Foto: Franziska Scheidegger

Ab dem 6. Juni hat der Bund die Schutzmassnahmen gegen Corona in Bars und Clubs schrittweise gelockert. Vieles bei der Umsetzung blieb offen und wurde an die Gastrounternehmer delegiert. In Zürich kam es kürzlich zu einem Superspreader-Event. Nun gehen die Behörden über die Bücher, um solche Ereignisse zu verhindern oder um Ansteckungsketten besser unterbrechen zu können. Auch in Bern.