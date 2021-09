Gegen rot-grüne Städte? – Kanton Bern will Gemeinden zur Videoüberwachung zwingen Die Bürgerlichen setzen sich im Grossen Rat bei der Videoüberwachung durch. Der Bieler Stadtpräsident kritisiert die «Einschränkung der Gemeindeautonomie». Carlo Senn

Geht es nach dem Grossen Rat, können Gemeinden bald gezwungen werden, an «Hotspots» Kameras zu installieren. Foto: Adrian Moser (Archiv)

Geht es um Videoüberwachung, wird die Diskussion schnell hitzig. Während insbesondere Linke den Standpunkt vertreten, dass dies eine Einschränkung der Freiheit bedeute, versprechen sich Bürgerliche davon mehr Sicherheit. So war es auch am Mittwoch im Berner Kantonsparlament. Es ging um die Frage, ob der Kanton Gemeinden unter Umständen zwingen kann, Kameras an «Hotspots» zu installieren. Wie dem Vorstoss zu entnehmen ist, kann die Sicherheitsdirektion damit eine Videoüberwachung an öffentlichen Orten oder zum Schutz öffentlicher Gebäude anordnen. Der Grosse Rat hat den Vorstoss nun mit 77 zu 69 Stimmen überwiesen.