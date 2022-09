Überwachung von «Hotspots» – Kanton Bern will Gemeinden Videoüberwachung aufzwingen Es gehe ihnen um weniger Bürokratie, sagen die Befürworter. Kritiker sprechen hingegen von einem Angriff auf die Gemeindeautonomie und «links-grüne Städte». Andres Marti

In den Städten sorgt die Kantonspolizei für Ordnung. Foto: Raphael Moser

Der bürgerliche Kanton will rot-grün regierte Städte wie Bern und Biel künftig zwingen können, «Hotspots» mit Videokameras zu überwachen. Dies zeigt die Lektüre des Vorschlags zur Revision des Polizeigesetzes, den die kantonale Sicherheitsdirektion am Mittwoch in die Vernehmlassung geschickt hat. In der Mitteilung des Kantons zur Vernehmlassung wird der umstrittene Artikel allerdings mit keinem Wort erwähnt.